A Microsoft vendeu mais de 240 milhões de cópias do Windows 7 no seu primeiro ano, disse um relatório da empresa nesta quinta-feira, 21. Com isso, o Windows 7 é o sistema operacional que se expandiu mais rápido.

O Windows 7 tem ajudado os lucros recordes da Microsoft, apesar da recente desaceleração das vendas de computadores. Esta semana, o lançamento do Windows 7 completa 1 ano e substituiu o fracassado Windows Vista.

—-

Apesar de os sistemas OS X, da Apple, e o Linux tenham ganhado espaço nos últimos anos, o software da Microsoft ainda está presente em 90% dos cerca de 1,4 bilhão de computadores do mundo.

A empresa espera que mais clientes atualizem seus sistemas para o Windows 7. Cerca de 89% das empresas, que são os clientes mais rentáveis da Microsoft, planejam adotar o Windows 7, disse Tami Reller, presidente financeiro da unidade de Windows da Microsoft.

As empresas tendem a demorar mais do que os consumidores para adotar novos sistemas operacionais porque antes fazem testes para se certificar que ele seja compatível com os programas utilizados.

A Microsoft obteve um resultado de venda recorde no último ano fiscal, com uma receita de US$ 62,5 bilhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior impulsionado em grande parte pelo Windows 7.

A área de Windows ainda é a principal da Microsoft, que representa mais de um quarto das suas vendas e pouco mais da metade dos seus lucros.

/ Bill Rigby (REUTERS)