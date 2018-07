O seriado animado criado por Seth MacFarlane e exibido pela Fox terá um programa especial nos Estados Unidos no dia 8 de novembro, a ser exibido sem intervalos comerciais, e com o Windows 7 fazendo parte da trama. De acordo com a gerente de publicidade da Microsoft, Gayle Troberman, “vocês nos verão profundamente integrados ao conteúdo… e ouvirão bastante sobre como o Windows 7 ajuda a simplificar o seu PC.”

O diretor de arte da campanha revelou ao site AdvertisingAge que o programa, temporariamente intitulado Family Guy Presents: Seth & Alex’s Almost Live Comedy Show, deve misturar performances musicais dos personagens de Family Guy com participações especiais ao vivo e alguns curtas animados.

Seth MacFarlane e a equipe de Family Guy já possuem alguma experiência em produzir conteúdo sob encomenda: também assinam a Seth Macfarlane’s Cavalcade of Cartoon Comedy, produzindo conteúdo para marcas como Burger King.

Assista abaixo um breve episódio da Cavalcade of Comedy:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/2xI0OobsRh8" width="480" height="385" wmode="transparent" /]