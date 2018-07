A Microsoft anunciou na última terça, 26, o lançamento da versão Release Candidate (RC) do primeiro Service Pack do Windows 7. Os pacotes de atualização da Microsoft trazem inovações e correções de falhas de segurança nos sistemas operacionais da empresa.

A versão RC é a última etapa na fase de testes do Service Pack. A versão definitiva será lançada no primeiro trimestre de 2011. As atualizações estão disponíveis para usuários do Windows 7 e do Windows Server 2008 R2 pelo Windows Update ou no site oficial da Microsoft.

Como a versão ainda não é definitiva, existem riscos para a instalação do Service Pack — na dúvida, espere até fevereiro ou março para o lançamento da versão final. Quem já tem o Service Pack beta instalado precisa desinstalá-lo antes de migrar para a nova versão.