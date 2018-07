Nova versão do sistema chega aos consumidores no fim de outubro e poderá ser atualizada por US$ 39,99

Visual do Windows 8 foi adaptado às telas de toque dos tablets. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – A Microsoft confirmou nesta segunda-feira, 9, que a nova versão do Windows estará disponível para os consumidores no fim de outubro. O anúncio foi feito em uma conferência da empresa realizada em Toronto, no Canadá.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

De acordo com a empresa, a diretora de marketing do Windows, Tami Reller, afirmou que os fabricantes parceiros receberão a versão de varejo do Windows na primeira semana de agosto. Os primeiros computadores com Windows e o sistema estarão disponíveis aos consumidores “no fim de outubro”, disse Reller, em 109 idiomas.

Clientes que já têm alguma versão do Windows (XP, Vista ou 7) poderão atualizar o sistema para o Windows 8 Pro por um preço promocional de US$ 39,99. A promoção, anunciada na semana passada, vale até 31 de janeiro de 2013 e estará disponível em 131 países e 37 idiomas. O preço vale para quem fizer o download da atualização. Para receber o DVD de instalação, é preciso pagar US$ 15, mais o custo de entrega. Nas lojas, o DVD de atualização vai custar promocionalmente US$ 69,99 até a mesma data.

—-

Leia mais:

• A vez do hardware

• Windows 8: Novas janelas

• Microsoft abre download de versão de Windows 8