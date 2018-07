Nova versão do sistema operacional terá mecanismo de inicialização rápido

SÃO PAULO – Demorou, mas aconteceu: o Windows 8 poderá ser inicializado em oito segundos. A próxima edição do sistema operacional da Microsoft terá um modo de arranque rápido (fast startup) como o que foi anunciado pelo Google em seus Chromebooks.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Com ele, Windows 8 age como se estivesse em ‘hibernação’: o que está na memória é gravado no disco, com uma pasta que guardará apenas informações necessárias para o sistema.

Estima-se que o tempo de inicialização possa ser reduzido em 70%. O tempo pode variar de máquina para máquina, mas a MS garante que o processo não deve ultrapassar os dez segundos.

A Microsoft demonstra:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/3D62g9rMpTw" width="500" height="311" wmode="transparent" /]

O processo de boot deve ser apresentado só na proxima semana. O menu Iniciar do Windows 8 também terá uma nova interface gráfica, MetroUI, usada nos celulares. O novo sistema operacional deverá ser apresentado oficialmente na conferência para desenvolvedores da empresa, que acontece na próxima semana.