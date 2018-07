Versão criada para desenvolvedores e profissionais de TI já está disponível para download e expira em 90 dias

SÃO PAULO – A Microsoft colocou para donwload a versão Enterprise do seu Windows 8, mirando em desenvolvedores interessados em produzir aplicativos para a plataforma. Quem encarar a empreitada, terá 90 dias para testar o sistema operacional e não poderá “pular” para a versão comercial, que tem data de lançamento reservada para o dia 26 de outubro (mesma data do provável lançamento do tablet Surface).

Para baixar, clique aqui.

Para os usuários (donos de PCs com Windows 7, Vista ou XP) que quiserem a nova versão, basta acessar o site da empresa e adquirir o upgrade US$ 39,99.

O Link testou uma das versões prévias do sistema operacional da Microsoft (se quiser testar também, baixe aqui). Veja o que o repórter Camilo Rocha, dono do blog Homem-Objeto, disse sobre o Windows 8:

“Começando pela parte estética, o novo design (batizado pela Microsoft de ‘Metro’) é elegante e econômico. Sobre quadrados ou retângulos coloridos, repousam letras esbeltas com o nome de um aplicativo (por exemplo, ‘Xbox’ ou ‘Música’). O minimalismo do design continua nos aplicativos, com vastos ambientes limpos que preenchem toda a tela e trazem só a informação estritamente necessária. Na nova paisagem, esqueça a lógica das pastas e janelas (origem do nome ‘Windows’) para organizar suas coisas e comece a pensar em grupos de quadriláteros que você mesmo monta e nomeia. Também há a opção de o aplicativo não ter nome nenhum, mas algo específico relacionado a ele. O programa que acessa e-mails pode mostrar o número de mensagens não lidas. E o de música pode destacar a última faixa tocada. Para usar a maior parte dos aplicativos, como os jogos Xbox que vêm nele ou a função de agenda ‘People’, o usuário precisa de uma conta da Microsoft. Com essa conta você acessa o conteúdo, armazenado online, em qualquer aparelho com o sistema. Se tudo isso parece novo e diferente demais, não se preocupe. Como muita coisa (o Office, por exemplo) ainda não está pronta para rodar no novo visual do 8, a Microsoft manteve o ambiente clássico. Ele é acessado clicando em um azulejo ‘Desktop’. Ali, tudo segue como dantes, com janelas e ícones de aplicativos alinhados no desktop Bom, quase tudo. Mesmo no ambiente clássico, algumas funções tradicionais do Windows foram aposentadas. O botão ‘Iniciar’ – em que hoje clica-se para desligar a máquina além de acessar tudo que tem no sistema – não existe mais. A tecla ‘Esc’, usada para cancelar uma tarefa, não serve para voltar para a tela anterior ou sair do visual de azulejos. E a tecla ‘Windows’ agora serve para pular do ambiente clássico para o ‘Metro’. O desempenho do novo sistema foi muito bom. Mesmo com vários aplicativos abertos, funções e efeitos gráficos rodaram sem problemas. Só o prometido tempo de oito segundos entre ligar a máquina e carregar o sistema não foi cumprido: levou 14.”

