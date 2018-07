Cofundador da MS está empolgado com o novo sistema, mas aponta que usuários podem ter dificuldades com a interface

SÃO PAULO – O lançamento do Windows 8, novo sistema operacional da Microsoft, se aproxima. Paul Allen, cofundador da empresa, afirmou em sua página pessoal que, apesar de representar “um marco significativo no desenvolvimento evolutivo do Windows”, com ferramentas “ousadas e inovadoras”, o sistema pode pode parecer um pouco confuso aos usuários.

Isso ocorreria devido à sua interface bimodal, que integraria o uso em dispositivos móveis e desktops no mesmo sistema operacional, deixando o usuário em dúvidas sobre qual modo utilizar para abrir certo arquivo ou utilizar certa ferramenta.

“A experiência de uso do bimodal pode levar à confusão, especialmente quando duas versões do mesmo aplicativo – como o Internet Explorer – podem ser abertas e rodadas simultaneamente. Além disso, arquivos também podem ser abertos nos dois modos disponíveis”, escreveu ele.

Ele cita um exemplo: depois de abrir um anexo em PDF no Outlook em seu computador, o Windows abre o arquivo no Microsoft Reader, uma ferramenta mais adequada para a leitura em tablets, diferentemente do Acrobat Reader. É necessário, então, alterar manualmente para retornar ao modo desktop. “Felizmente, você pode aliviar esses problemas de ajustes manuais trocando as associações entre arquivos e programas no Windows”, como ele explica posteriormente no próprio post.

“O Windows 8 irá exigir certo período de ajustes antes dos usuários se tornarem familiares e confortáveis com este novo sistema bimodal”, afirma. No entanto, Allen se mostra empolgado e animado com o novo sistema.

O cofundador vem utilizando uma versão prévia do Windows 8 há alguns meses em seu computador e em um tablet, o Samsung 700T. Ele descreve detalhes do sistema e suas ferramentas e dá dicas de uso conforme sua experiência. Veja aqui.

O Windows 8, parte de uma remodelação da Microsoft, será lançado no dia 26 de outubro, juntamente com o tablet Surface.