Consumidores poderão atualizar o sistema antigo ou comprar novo computador com Windows 8 já instalado

SEATTLE – A Microsoft informou nesta quarta-feira, 18, que a nova versão do sistema operacional Windows começará a ser vendida em 26 de outubro, quase três anos depois do lançamento do Windows 7.

Isso significa que os consumidores poderão atualizar computadores com sistema antigo nessa data, ou comprar novo hardware com o sistema novo já instalado em lojas que estejam distribuindo o produto.

A companhia normalmente não anuncia publicamente datas de lançamento antes da proximidade do evento, mas frequentemente tem comentado que seu objetivo é ter uma nova versão do Windows a cada três anos.

No início deste mês, a companhia informou que o Windows 8, com recursos de operação por toque na tela do computador, seria liberado no final de outubro.

/REUTERS

