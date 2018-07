Chamado Windows To Go, versão permitirá ao usuário recriar o ambiente do seu computador em outro

SÃO PAULO – Junto do anúncio da data de lançamento do Windows 8, a Microsoft anunciou uma versão para pendrive do novo sistema. Com o nome de “Windows To Go”, o sistema permitirá ao usuário recriar o ambiente do seu computador em outro.

As informações ficam armazenadas em um pendrive com capacidade de 32 GB. O dispositivo também salva applicativos e configurações do usuário.

O Windows 8 “portátil” funcionará mesmo em computadores que tenham instalado a versão 7 do sistema.

O Windows To Go, assim como o lançamento do Windows 8, foi anunciado durante a conferência mundial de parceiros da Microsoft. O pendrive

As informações são do site BGR.