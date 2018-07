Atualização do sistema operacional da Microsoft será gratuita para donos do Windows 8 e chega ao mercado no dia 18

SÃO PAULO – Começou na quarta-feira, 2, a pré-venda da atualização do mais recente sistema operacional da Microsoft, o Windows 8.1.

O update será de graça para usuários do Windows 8, mas quem tem um sistema operacional mais antigo precisará comprar uma cópia do novo programa, que terá duas versões.

O Windows 8.1 custará US$ 119, enquanto sua versão corporativa, o Windows 8.1 Pro, sairá por US$ 199 – ambas serão baseadas em DVDs, chegarão ao mercado no dia 18 de outubro e tem valores idênticos aos de upgrade dos sistemas operacionais atuais da empresa.

O update online para quem usa o Windows 8, sai um dia mais cedo, em 17 de outubro.

Quem usa Windows XP ou Vista, entretanto, terá um trabalho a mais para poder utilizar o novo sistema operacional. De acordo com a Microsoft, o Windows 8.1 não foi desenhado para rodar em máquinas que usem as antigas plataformas, de maneira que será preciso fazer uma instalação limpa, a partir do zero.

Quem usa o Windows 7, por sua vez, provavelmente terá de reinstalar alguns programas como o Office, o que pode ser um problema para usuários corporativos e empresas.

Entre as novidades do Windows 8.1 estão a volta do botão iniciar, um número maior de personalização da tela de aplicativos e melhorias de desempenho, além da adoção do Skype como sistema de mensagens oficial e maior integração do sistema com o serviço de armazenamento na nuvem SkyDrive.

Na loja virtual brasileira da empresa ainda não há informações sobre o upgrade ou a pré-venda virtual.