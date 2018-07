Os cem milhões de usuários do MSN deverão migrar suas contas para o serviço de videochamadas Skype; contatos não serão perdidos

*Atualizado às 16h47

SÃO PAULO – O fim foi anunciado em novembro, mas agora já tem data marcada: a partir de 15 de março deste ano, o serviço de mensagens instantâneas Windows Live Messenger, antes chamado de MSN Messenger, será aposentado pela Microsoft. As contas deverão ser migradas para o serviço de mensagens e videochamadas Skype.

—-

As informações são do The Next Web. Segundo o site de tecnologia, a Microsoft já começou a enviar e-mails aos usuários do serviço com o anúncio. “Atualize para o Skype e use sua conta da Microsoft e todos os seus contatos do Messenger estarão disponíveis. Você poderá mandar mensagens instantâneas e conversar com vídeo com todos eles assim como antes”, diz a mensagem.

Procurada pelo Link, a Microsoft não confirmou a data exata, mas garantiu que o fim do serviço será mesmo no primeiro trimestre de 2013. “Nós encorajamos os usuários do Messenger a migrar para o Skype, logar-se com sua conta Microsoft e conversar com seus contatos por lá”, disse a empresa.

O Skype foi comprado pela Microsoft em maio de 2011, por US$ 8,5 bilhões. Na verdade, o serviço de voz por IP já usa os sistemas do Messenger para mensagens em 80% de suas mensagens instantâneas e para boa parte de suas chamadas.

Há algum tempo o MSN vem perdendo terreno para outras ferramentas de comunicação instantânea como o Gtalk (do Gmail), o chat do Facebook e o próprio Skype. Em 2010, o Messenger tinha 300 milhões de usuários; hoje, tem cerca de 100 milhões. Já o Skype conta com 280 milhões de usuários.

O Windows Live Messenger continuará funcionando apenas na China. A Microsoft não explica o motivo, mas acredita-se que esteja relacionado a restrições do governo chinês sobre serviços de VoIP, como o Skype.

Fazer a transição é simples: o usuário deverá baixar a última versão do Skype – a 6.0, disponível para Mac e Windows – ou atualizá-lo. Depois, será convidado a entrar com sua conta Skype ou com sua “conta Microsoft” (como a do Messenger, por exemplo). Caso não tenha, é possível criar uma rapidamente. A partir daí, haverá a opção de unir os contatos do Messenger e do Skype em apenas uma lista. É possível criar filtros para visualizá-los separadamente.

Veja os passos abaixo:

Além da versão desktop, o Skype está disponível para várias plataformas móveis, como Android, iOS, Symbian e Windows Phone. Veja ainda, além do Skype, quatro outros serviços de mensagens instantâneas para falar e mandar mensagens de graça pelo celular.

Alguma dúvida? Compartilhe abaixo.