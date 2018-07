Post publicado no:

Por Rik Fairlie

Não sou um adepto dos jogos eletrônicos. Por isso, nunca tinha ouvido falar no ‘God Mode’, ou ‘Modo Deus’, até topar com uma referência a este termo no blog TuneUp. No mundo dos jogos, o ‘God Mode’ é um código especial que confere ao jogador habilidades sobre-humanas e toda a munição necessária para vencer os desafios propostos.

Agora é possível aplicar um ‘God Mode’ ao Windows. O recurso não tornará o usuário indestrutível e nem vai dar ao computador capacidades mágicas, mas pode ser um atalho rápido e extremamente conveniente a todas as configurações contidas no Painel de Controle.

A vantagem está no fato de este ‘God Mode’ reunir numa única pasta o acesso a todos os recursos do Painel de Controle. Isto significa que não é preciso decorar o local em que o Painel de Controle deixa guardado o Gerenciador de Dispositivos, por exemplo. Basta procurá-lo na lista das configurações organizada em ordem alfabética.

E o recurso é muito fácil de configurar. No Windows 7, basta criar uma nova pasta no desktop, com o nome de “God Mode.” (A pasta pode ser renomeada mais tarde, se preferir.) Pronto! O ícone da pasta é transformado no ícone do Painel de Controle. Ao clicar nele, surge uma lista em ordem alfabética trazendo numa única tela todas as configurações do Painel de Controle.

No meu sistema Windows 7, são 251 opções devidamente categorizadas que vão das Atualizações do Windows até o Volume de Voz. A pasta pode ser submetida a uma busca por palavras-chave para que a configuração desejada seja encontrada rapidamente.

Não tenho uma máquina que rode o Windows Vista, mas o blog TuneUp acrescentou um guia que explica como acessar o ‘God Mode’ neste sistema operacional. O ‘Modo Deus’ não confere ao usuário um controle divino sobre o computador Windows, mas pode ser considerado uma dádiva divina quando queremos encontrar rapidamente uma configuração como “Opções de streaming de mídia”.