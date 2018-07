Contra iPhone e Android, Microsoft aposta em maior integração entre aparelhos e otimização de contatos e conteúdo

SÃO PAULO – A Microsoft apresentou nesta segunda-feira, 29, o Windows Phone 8, a nova versão de seu sistema operacional para smartphones. O novo sistema traz integração total com as plataformas Windows 8 para PCs e tablets.

O evento foi realizado em São Francisco, poucos dias depois dos lançamentos do sistema operacional Windows 8 e do tablet Surface, em Nova York.

Com a nova versão do sistema, a empresa garante ter melhorado a experiência dos “azulejos” coloridos, os quadrados da tela que representam aplicativos e recursos. Eles agora podem ser ajustados para três tamanhos diferentes, permitindo muitas opções de organização visual.

O “People Hub” (“pólo de pessoas”), que junta todas as informações dos contatos dos usuários, de email a updates em redes sociais, ganhou um novo recurso. O usuário pode criar “salas” (“Rooms”) para grupos de usuários, como família, amigos, ex-colegas de faculdade, etc, e compartilhar seletivamente fotos, calendários e outros tipos de conteúdo.

A tela de bloqueio no novo sistema agora também funciona como vitrine de conteúdo novo, designado pelo usuário. Assim, a tela trancada poderá exibir atualizações de status de amigos no Facebook, notificações do Twitter e avisos do Skype. “Toda vez que tirar meu Windows Phone serei recebido por uma surpresa”, disse na apresentação Joe Belfiore, gerente de programa do WP.

Falando em Skype, o aplicativo de chamadas telefônicas fica ligado permanentemente no novo Windows Phone e pode receber chamadas a qualquer momento.

Outra novidade é um recurso chamado Data Sense, que otimiza o uso de dados na navegação e nos aplicativos. O recurso comprime páginas da web, o que resultará, segundo a Microsoft, em “45% mais navegação no mesmo plano de dados”.

A integração com o serviço de nuvem da Microsoft, SkyDrive, também foi exibida. Usuários poderão sincronizar documentos do Office e fotos em qualquer aparelho Windows, seja smartphone, PC ou tablet. O serviço dá 7 GB de armazenamento de graça.

Entre os smartphones que terão Windows Phone 8, foram mostrados no evento o Nokia Luma 9201, o Samsung Ativ S (já homologado pela Anatel) e o HTC Windows Phone 8X, desenhado especialmente para o novo sistema.

Os primeiros modelos saem neste fim de semana na Europa, chegando nos EUA a partir de meados de novembro. O sistema estará disponível em 50 línguas, incluindo português.

Os telefones com Windows Phone 7.5, como os Nokia Lumia 800 e 900, não vão poder ser atualizados para o Windows Phone 8. Poderão apenas incorporar alguns dos novos recursos através de uma atualização batizada de 7.8, prometida para breve.