Sistema demorou 19 meses para chegar na marca, cinco meses a menos que o Android

SÃO PAULO – A loja do Windows Phone divulgou nesta terça-feira, 5, que atingiu a marca dos 100 mil aplicativos disponíveis em seu catálogo. Há apenas cinco meses, o total de apps era de apenas 50 mil.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ e no Tumblr

O sistema chegou nesse total mais rapidamente que o Android, que demorou 24 meses para bater nos 100 mil (o WP foi anunciado em outubro de 2010, ou seja, há 19 meses). Os dados são do All About Windows Phone.

Todos os dias uma média de 313 novos aplicativos são enviados ao Windows Phone Marketplace. Cerca de 32.825 desenvolvedores abastecem a loja.

Nem todos os 100 mil estão ativos, apenas 88.791. Mas isso não diminui o feito. Entre os sistemas, apenas Android e iOS já conseguiram atingir os 100 mil aplicativos.

A Apple Store, porém, conseguiu seus 100 mil em 16 meses, três meses a menos que a loja do Windows Phone.

Veja abaixo a curva de crescimento do total de aplicativos do sistema: