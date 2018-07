“O mercado de smartphones deve dobrar nos próximos quatro anos”, disse Michel Levy, presidente da Microsoft no Brasil. O novo Windows Mobile 6.5 incorporou algumas funcionalidades e terá agora uma loja de aplicativos, como já acontece no Android e iPhone. “É mais do que um dispositivo. É um conceito”, disse Levy. Por enquanto – assim como no Android – o lançamento será exclusivo pela TIM.

O aparelho vem equipado com o Office (no Word e Excel é possível editar os arquivos; no Power Point, apenas visualizar) e é integrado com o Windows Live, a rede social da Microsoft. Os aparelhos têm acesso rápido ao Live Messenger (o novo nome do MSN) e aos perfis da rede.

É possível também cadastrar até cinco contas de e-mail (Hotmail, Yahoo, Gmail e outros) e uma conta de e-mail corporativo no Outlook. O sistema operacional também possui aplicativos que integram com Twitter, Skype, Facebook e Flickr.

Hoje, segundo a Microsoft, há mais de 200 aplicativos disponíveis na loja. Lá fora, eles custam de US$ 0,99 a US$ 49. O preço é definido pelos próprios desenvolvedores, que ficam com 70% do valor – o resto, segundo a Microsoft, vai para “custear o Marketplace”.

Com a chegada no sistema ao Brasil, será criado também um catálogo brasileiro de aplicativos, que poderão ser pagos por cartão de crédito ou na conta do celular. Segundo a Microsoft, há 100 mil desenvolvedores trabalhando nos aplicativos para Windows. Celso Winik, gerente da divisão de mobilidade da empresa, diz que o processo de aprovação desses aplicativos constuma levar, em média, cinco dias.

Os primeiros aparelhos disponíveis por aqui serão o Samsung Omnia II, o Touch2 da HTC (ambos touchscreen) e o LG GW550 (com teclado QWERTY). Até o final do ano, segundo a Microsoft, serão 30 aparelhos equipados com o novo Windows Mobile. Segundo a TIM e a Microsoft, os aparelhos custarão entre R$ 899 (LG GW550) e R$ 2 mil, dependendo do plano contratado.

Nesse primeiro momento, o lançamento é pela operadora TIM, em uma parceria que vinha sendo negociada desde o início do ano. “Esse agrupamento de marca tem um significado muito grande”, disse Luca Luciani, presidente da TIM no Brasil, durante a coletiva de imprensa. Luciani também afirmou, durante a coletiva, que a operadora investirá R$ 7 bilhões até 2011 em um plano de ampliação da rede 3G.

