O Windows XP, lançado há quase dez anos (chegou ao mercado em 2001) ainda é o sistema operacional mais usado do mundo.

Segundo uma pesquisa da NetMarketShare, o sistema operacional da Microsoft é usado por 57,8% dos usuários. Ele é seguido pelo Windows 7, lançado em 2009, com 19%. O Vista, predecessor do 7, tem apenas 12% do mercado.

Os sistemas operacionais da Microsoft ainda ocupam os primeiros lugares no ranking – e de longe. São usados quase 90% dos entrevistados.

A Apple só aparece na 4ª posição. O Mac OS X 10.6 tem 2,9% do mercado.

Já o sistema operacional livre Linux é usado por menos de 1% dos entrevistados.

A pesquisa também contabilizou o uso dos sistemas operacionais móveis. O iOS, do iPhone, é o que aparece em primeiro, com 0.85% dos entrevistados. É seguido pelo Symbian (0,26%) e o Android 2.2 (0,12%).

(foto do Windows XP: Wikipedia)