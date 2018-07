Os irmãos gêmeos do Facebook gravaram comercial de pistache e ironizam a situação legal na qual disputam a autoria da ideia do site com Mark Zuckerberg

WASHINGTON – Os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss, que afirmam ter projetado a rede social que se transformou no Facebook, protagonizam um comercial televisivo de uma marca de pistaches no qual brincam com sua disputa legal com a empresa californiana.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no FacebooK

No anúncio, um dos gêmeos abre um pistache com uma mão e o outro afirma: “É uma boa ideia (abrí-lo desse modo). Poderia funcionar muito bem”.

Em referência a sua disputa com Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, o gêmeo que abriu o pistache comenta “Acha que alguém vai roubar nossa ideia?” No final ambos ironizam: “Quem faria algo assim?”.

Os Winklevoss declaram que são eles, e não Zuckerberg, que projetaram o que hoje é o Facebook e, chegaram a um acordo com a empresa em que embolsaram US$ 65 milhões.

Porém, depois disso, disseram que o Facebook os havia enganado e que a batalha contra Zuckerberg continua aberta nos tribunais.

A batalha entre os Winklevoss e Zuckeberg ficou famosa graças ao filme A Rede Social, que narra a origem do site, que conta com mais de 750 milhões de usuários no mundo todo e está avaliada em US$ 65 bilhões.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/bUkR0MYLYZg" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

/ EFE