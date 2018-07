O Kindle surgiu propondo uma leitura em aparelho digital quase que igual à leitura que fazemos no papel. Claro que o aparelho é mais leve que a maioria dos livros e você pode carregar várias obras no mesmo gadget. Mas o ato da ler em si continuou praticamente igual. Com o iPad (espera-se) que a coisa seja diferente, e que o aparelho da Apple mude a nossa maneira de consumir livros, revistas e jornais, utilizando o potencial que o digital pode oferecer (tridimensionalidade, vídeos, áudio). Mas como será exatamente isso? A revista norte-americana Wired mostra um dos possíveis caminhos (veja o vídeo abaixo):

A transposição da Wired para o iPad está sendo feita por uma parceria entre a revista e a Adobe. A tecnologia se chama Air e poderá ser usada tanto no gadget da Apple como em celulares que rodem com o Android. Por enquanto, a Apple não se pronunciou, mas ela ainda pode vetar o aplicativo.