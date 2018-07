Textos, áudios e vídeos foram inteiramente traduzidos. Suporte e pagamento também serão nacionais

SÃO PAULO – A Blizzard anunciou nesta quarta-feira, 30, o lançamento oficial das versões em português do jogo World of Warcraft. O WoW, sigla pela qual é mais conhecido, terá todos os textos, áudios e vídeos (cinematics) traduzidos. Há ainda a criação de dois servidores brasileiros e a inauguração de formas de pagamento nacionais. O trabalho de “importação” do game levou cerca de dois anos e faz do português do Brasil o nono idioma disponível ao jogo.

Antes, para jogar o World of Warcraft, os gamers daqui tinham de pagar US$ 15 mensais (usando um cartão de crédito internacional) e criar perfis nos servidores norte-americanos. O problema para os brasileiros era justamente a barreira do idioma. Todos os demais jogadores falavam em inglês, as instruções, diálogos, narrações e suporte eram em inglês.

Por aqui, o jogo será vendido com a primeira expansão (The Burning Crusade) por R$ 29,90; já a segunda (Wrath of the Lich King) e a terceira (Cataclysm) custarão R$99,90. A boa notícia para o bolso do brasileiro é que o preço da mensalidade não será afetada pela variação do câmbio e terá o preço fixo de R$ 15. Cartões nacionais e boleto bancário agora serão aceitos como forma de pagamento.

Usuários com conta nos Estados Unidos poderão baixar um pacote de idioma para fazer a transferência. Para outros, com endereço brasileiro, a mudança será feita automaticamente. Perfis e guildas (grupos de jogadores que se unem para realizar tarefas) também terão suporte para fazer a migração.

O jogo. O WoW é um game pago de RPG online. Isso significa que para jogá-lo o usuário tem que criar uma conta, pagar as mensalidades, e montar um avatar. Esse avatar, no jogo original, é definido por raça (Orc, Troll, Humano e Anão) e classe (Mago, Guerreiro e Sacerdote).

A partir disso e apesar das missões dadas pelo game, os jogadores têm a liberdade de fazer o que quiserem: caçar, explorar o mapa, começar brigas entre avatares, etc. Por ser tecnicamente infinito e por ser universo imenso — comparados inclusive com o do livro Senhor dos Anéis –, o WoW é jogado por mais de 11 milhões de pessoas no mundo todo.

Ele está em pré-venda por lojas e sites como Saraiva e Fnac ou pelo site oficial.

Curiosidades. Entre toda a massa de jogadores, é possível destacar alguns bem curiosos. Há até celebridades que se aventuram no universo de trolls, espadas e dragões do game online. A atriz Mila Kunis, famosa pela personagem Jackie do seriado That ’70s Show e por sua participação em Cisne Negro (2010), é uma jogadora voraz de WoW, assim como seu ex-namorado Macaulay Culkin.

Além deles, outros famosos assumiram o seu lado nerd. William Shatner (o capitão Kirk de Jornada nas Estrelas), o “action man” Vin Diesel, Robin Williams (que tem uma filha chamada Zelda) e o jovem Jaden Smith (filho de Will Smith) também fazem parte desse universo.

O jogo já fez parte de roteiros de documentários e de episódios para as séries animadas South Park (no episódio “Make Love, Not Warcraft“) e Simpsons.

Há quem use o jogo em escolas e outros tantos que defendem o uso de games — World of Warcraft em especial — também como um incentivador da economia e como um instrumento de formação de grandes profissionais.

Empresas, como a IBM, já superaram o preconceito contra jogos e jogadores e passaram a ver o lado bom da coisa. O Google contratou a brasileira Priscila Queiroz contando com o seu espírito de liderança. O tal “espírito” foi comprovado depois que Priscila mencionou que jogava WoW e era líder de uma guilda (coordenando até 25 jogadores ao mesmo tempo).

Outro detalhe interessante sobre o jogo e sua fabricante, Blizzard, é que os cinematics, pequenos filmes que usados para ilustrar a narrativa dos games, são gerenciados por um brasileiro. O publicitário Fausto de Martini foi contratado pela desenvolvedora após ter publicado desenhos de personagens de Starcraft, outro game da companhia, em um fórum na internet. Hoje, Martini é o diretor de arte da empresa nos Estados Unidos e o responsável pelos vídeos, também traduzidos na versão em português, de WoW.

Veja abaixo o trailer cinematic de 'Cataclysm':

