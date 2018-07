World of Warcraft no Google Maps?

O popular game multiplayer World of Warcraft ganhou sua versão toda especial do Google Maps. Em MapWoW.com, o jogador pode encontrar as trilhas mais obscuras pelos continentes do universo de World of Warcraft. O mapa foi construído sobre a API do Google Maps, mantendo o visual e a navegação idênticos ao original.

20/10/2009 | 10h38