A produtora de videogames Activision Blizzard vendeu 3,3 milhões de cópias da mais nova edição do jogo World of Warcraft no primeiro dia após seu lançamento.

A companhia afirmou nesta segunda-feira, 13, que o game World of Warcraft: Cataclysm, lançado em 7 de dezembro, superou o recorde da versão anterior do jogo, lançado em novembro de 2008.

O jogo online de múltiplos competidores conta com 12 milhões de assinantes em todo o mundo, o que produz uma receita fixa e contínua para a companhia. Cerca de metade desses assinantes são da Ásia, enquanto outro metade se encontra em países ocidentais, segundo analistas.

“Supondo que as tendências positivas se estendam para além das primeiras 24 horas após o lançamento, esperamos que os níveis de assinatura continuem estáveis ou tenham um leve aumento para o jogo na América do Norte e Europa”, disse o analistas da Capital Markets, Colin Sebastian, em nota.

