Cofundador da Apple diz que vê Zuckerberg como misto de si mesmo com Steve Jobs

FOTO: Tim Chong/Reuters

SYDNEY – O cofundador da Apple Steve Wozniak diz que investidores que querem fazer dinheiro deveriam comprar ações do Facebook quando a rede social colocá-las à venda em sua IPO, que deve ser a maior já feita por uma empresa de tecnologia na história.

Wozniak, que criou o primeiro computador Apple com Steve Jobs e o ajudou a fundar a companhia em 1976, afirmou que ele mesmo considera comprar ações do Facebook independentemente de quanto elas custem. Sobre Mark Zuckerberg, que criou o Facebook enquanto era um estudante de Harvard em 2004, Wozniak afirmou que ele combina talentos seus e de Jobs, misturando habilidade técnica perspicácia empresarial.

A IPO do Facebook, marcada para esta sexta-feira, 18, planeja arrecadar mais de US$ 12 bilhões, o que pode avaliar a empresa em mais de US$ 100 bilhões. Os investidores envolvidos na venda de ações estão apostando que a base diária de 526 milhões de usuários ativos faça a rede social valer cerca de 99 vezes sua receita dos últimos 12 meses.

“Eu investiria no Facebook”, disse Wozniak em uma entrevista ao canal de televisão da Bloomberg no domingo, 13. “Não me importo qual seja o preço das ações”.

Uma pesquisa feita pela Bloomberg com investidores aponta que 78% deles consideram o preço inicial das ações da empresa – US$ 34 e US$ 38 - muito alto.

“Eu sou grato por ter tido uma parceria com Steve Jobs e vejo Mark Zuckerberg mais perto de ser uma combinação de nós dois. Quando ele fala, fala com muito idealismo para seus usuários e muitas boas ideias para o produto como um todo”, disse Wozniak.

/ com Bloomberg News

