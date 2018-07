Marcio Jose Sanchez/AP O HomePod foi o segundo produto novo da Apple a ser apresentado no comando de Tim Cook.

Uma caixa de som inteligente: esse é o novo dispositivo da Apple, anunciado pela empresa nesta segunda-feira, 5, na WWDC 2017 – sua conferência anual de desenvolvedores, realizada em San Jose, Califórnia. Chamado de HomePod, o produto custará US$ 349 e chegará ao mercado dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália em dezembro. Outros países devem receber o aparelho em 2018 – ainda não há informações de quando o HomePod chegará ao Brasil.

A ideia da Apple é que o Home Pod quer ser um aparelho "inteligente", usando o sistema de inteligência artificial da empresa, a Siri, ao mesmo tempo em que entrega uma alta qualidade de som. Com ele, será possível escutar suas músicas favoritas, mas também controlar os dispositivos da casa conectada ou receber notificações do seu celular. Nessa estratégia, o aparelho coloca a Apple em mais uma disputa direta com o Google e a Amazon, que disputam esse mercado com o Google Home e o Amazon Echo, respectivamente. Os dois aparelhos rivais, porém, levam uma vantagem: são bem mais baratos – o Google Home é vendido a US$ 109, enquanto o Amazon Echo sai por US$ 179 nos Estados Unidos.

Revestido de espuma acústica, o aparelho tem sete alto-falantes e seis microfones – além de sensores, que serão capazes de perceber o ambiente à volta do HomePod e moldar a forma como o som deverá ser emitido pela caixa acústica. "A música sempre fez parte do DNA da Apple. Revolucionamos a música com o iPod, e agora queremos fazer isso de novo", disse Tim Cook, presidente executivo da empresa, durante a apresentação, que também teve novidades para duas linhas de produtos bem importantes para a Apple – os tablets iPads e os computadores Mac.

iOS11. Além disso, o evento também mostrou novos sistemas operacionais da empresa – o principal deles, o iOS 11, usado no iPhone e no iPad, chegará para os usuários no quarto trimestre de 2017. A maior novidade do sistema está no Apple Pay, plataforma de pagamentos digitais da Apple, que agora vai se integrar com o iMessage, app de mensagens da empresa.

Com a integração, o Apple Pay vai permitir que usuários mandem dinheiro uns aos outros pelo aplicativo. Os recursos transferidos ficarão armazenados na carteira de cada usuário, que poderá usar o dinheiro para fazer pagamentos com o sistema, enviar a amigos ou transferi-lo para sua conta bancária. Na apresentação, a Apple não deu detalhes sobre como o sistema vai funcionar em cada país – e se haverá taxas pelas transferências. Além disso, até o final do ano, a Apple espera que pelo menos 50% dos estabelecimentos de varejo dos Estados Unidos aceitem o seu serviço de pagamentos digitais.

Outra novidade interessante é que a Siri, assistente pessoal da Apple, agora também servirá como tradutora, sendo capaz de traduzir frases do inglês para cinco idiomas – chinês, alemão, italiano, francês e espanhol. "Nos próximos meses, teremos outras línguas", prometeu Craig Federighi, vice-presidente de engenharia da Apple. Hoje, a Siri é usada mensalmente por mais de 375 milhões de dispositivos, em 21 línguas e 36 países.

O sistema de tradução vai funcionar de forma simples: ao ser questionada com uma frase como "como se fala 'olá' em chinês?", a assistente pessoal da Apple repete o termo questionado na outra língua, e pode repeti-lo à vontade para o usuário. Com a atualização para o iOS 11, a assistente pessoal também ganhará maior capacidade de entender contextos e costumes de seu usuário – segundo a Apple, ela será capaz de sugerir notícias e lugares para encontros para o usuário. Aumentou também a preocupação da empresa com a segurança: todas as interações com a assistente pessoal terão criptografia de fim a fim, tornando-as quase impossíveis de serem interceptadas por governos, empresas e pela própria Apple.

Novas realidades. No evento desta segunda-feira, a Apple também finalmente deu pistas de como pretende abordar duas tendências que ganham cada vez mais espaço: a realidade aumentada e a realidade virtual. A primeira teve mais destaque durante a apresentação inicial da WWDC: com a nova versão do iOS 11, a empresa também vai disponibilizar para os desenvolvedores o AR Kit, uma "caixa de ferramentas" para que eles possam criar conteúdos com realidade aumentada, dando sequência ao fenômeno causado pelo game Pokémon Go no ano passado.

A ideia da empresa é que os usuários possam entender como a realidade aumentada funciona a partir de duas áreas importantes do iPhone: a câmera e o 3D Touch, tecnologia capaz de perceber diferenças na forma como o usuário aperta a tela do smartphone.

Já na área de realidade virtual, a Apple anunciou que está fazendo uma parceria com a chinesa HTC, dona dos óculos de realidade virtual HTC Vive, e com a loja digital de jogos Steam, para transformar o Mac na casa da realidade virtual.

App Store. Com nove anos de idade, a loja de aplicativos do iPhone e do iPad também vai ganhar uma reformulação. A ideia principal da Apple é ajudar os usuários a conhecerem novos aplicativos.

Para isso, a empresa vai trazer, todos os dias, um aplicativo e um game em destaque, com vídeos, fotos e até a história dos desenvolvedores por trás daquele programa. "Vamos trazer de volta aquele sentimento do começo da App Store, de ver aplicativos sendo lançados todos os dias", disse a empresa. Além disso, haverá um novo espaço com uma lista temática de apps para o dia – nesta segunda-feira, 5, por exemplo, era uma lista de "meditação". No final de semana, uma de viagens.

Os games também ganharão destaque próprio, com uma aba em separado para os fãs de joguinhos. Durante a apresentação, a empresa também anunciou dois novos jogos: Monument Valley 2, sequência do sucesso da ustwogames – que foi jogado até por Frank Underwood na série House of Cards – e Wingnut, produzido por Peter Jackson, diretor de O Senhor dos Anéis.

Apple Watch. O relógio inteligente da Apple também não ficou de fora da apresentação: até o final do ano, o Apple Watch ganhará um novo sistema operacional, o watchOS 4. A principal novidade é que a plataforma ganhará cada vez mais a participação da assistente pessoal Siri, que será capaz de informar o usuário, em diversas hora do dia, suas notificações mais importantes. Além disso, o novo sistema também vai ganhar novas capacidades de personalização, e depois do sucesso com Mickey e Minnie, uma capa de relógio com os heróis de Toy Story.

Outra novidade foi que o Amazon Prime Video, serviço de streaming da Amazon, ganhará uma versão para Apple TV e em outros dispositivos da companhia ainda neste ano. A Apple possui cerca de 50 parceiros de mídia que fornecem conteúdo para a Apple TV e pelo aplicativo de televisão no iPhone. O serviço da Amazon, no entanto, até agora era uma notável ausiência dentro dos aparelhos da Apple.