Tela inicial do Windows Phone 7. FOTO: DIVULGAÇÃO

Usando sua experiência em videogames e buscando concorrer com o iPhone da Apple, a Microsoft anunciou nesta terça-feira, 17, que vai conectar os telefones com Windows à rede de games Xbox Live.

A Xbox Live — serviço online que dá suporte aos games multiplayer para o Xbox 360 e PC — já é utilizado por cerca de 25 milhões de jogadores em ambas plataformas. A Xbox Live permite fazer download de games, acompanhar as pontuações nos jogos e se comunicar com outros jogadores.

O anúncio do fabricante de software significa que os membros da Xbox Live poderão fazer o mesmo em os telefones celulares que usarem o sistema operacional Windows Phone 7, assim como usar seu avatar.

Em uma tentativa de captalizar o sucesso do console Xbox 360, a Microsoft informou que um grupo dentro da Microsoft Games Studios ficará dedicado para o desenvolvimento de jogos para os telefones com Windows, e ajudará outros produtores de games, incluindo produtores menores e independentes.

Para criar games para o telefone, as empresas de videogames poderão usar as mesmas ferramentas de criação de jogos que já utilizam para o Xbox 360.

A empresa anunciou também uma lista preliminar de alguns jogos que estarão disponíveis quando os telefones começarem a ser vendidos, no fim do ano.

A lista inclui jogos populares para Xbox, como Halo Waypoint, Crackdown 2: Project Sunburst e Guitar Hero 5, assim como os recém lançcado Ilomilo, um jogo em que os jogadores precisam unir pequenas criaturas separadas por caminhos e labirintos desafiadores.

Gamescom

A empresa também fez anúncios de games nesta terça-feira em uma conferência de games na Alemanha.

Enquanto a Microsoft tem trabalhado em seus sistema para smartphones, a popularidade de concorrentes com o iPhone e telefones com Android explodiu.

A conexão da rede Xbox Live com os celulares da Microsoft ajudaria a disputar com as empresas, atraindo usuários que já jogam seu console.

(AP)

