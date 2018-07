Novo console da Microsoft já se encontra em pré-venda em lojas do país por R$ 2.199

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 4, que o Xbox One chegará ás lojas de 13 países — incluindo o Brasil — no dia 22 de novembro, uma semana antes do início das vendas do PlayStation 4 no País, no dia 29. O videogame da Sony será lançado nos Estados Unidos em 15/11.

Nos Estados Unidos, onde os estoques para a pré-venda já foram todos negociados, o Xbox One custará US$ 499. No Brasil, o videogame está disponível em pré-venda nas lojas de 14 varejistas parceiros por R$ 2.199. A entrega é prevista para 30 de novembro.

Em comunicado, o vice-presidente de marketing do Xbox, Yusuf Mehdi, também revelou que a capacidade de processamento do console foi aumentada de 1,6GHz para 1,75 GHz.

Curiosamente, não é a primeira vez que a Microsoft escolhe o dia 22 de novembro para lançar um novo produto — oito anos atrás, o Xbox 360 chegava ao mercado dos EUA e do Canadá no mesmo dia.