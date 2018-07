“Agora sem o Kinect”. FOTO: Reprodução “Agora sem o Kinect”. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Microsoft demonstrou nessa terça-feira, 13, que está a fim de brigar acirradamente na guerra dos consoles. Depois de ver o Xbox One perder em vendas para o PlayStation 4 nos primeiros seis meses após o lançamento, a empresa decidiu começar a vender uma versão mais barata de seu videogame de última geração. Em anúncio nesta tarde, a Microsoft Brasil informou que o game custará R$ 2 mil em uma versão sem o sensor de movimentos Kinect no País.

Apesar de saudado como inovador, o Kinect ainda não foi motivo de atenção por parte da maioria dos grandes lançamentos da indústria dos videogames — Titanfall, o grande lançamento do Xbox One até aqui, por exemplo, não usa nenhuma função do Kinect em sua jogabilidade. A partir de agora, nos EUA, o console tem o mesmo preço que o PlayStation 4, que não tem um sensor de movimentos em seu pacote: US$ 399.

Além disso, a empresa reforçou sua intenção em tornar o Xbox One uma central de entretenimento, deixando o game livre para ser utilizado por aplicativos parceiros, como o Netflix, a ESPN, o Twitch, a VEVO e o Amazon Instant Video. Até então, era preciso ter uma conta paga na rede Xbox Live (cuja assinatura custa US$ 60 nos EUA e cerca de R$ 80 no Brasil) para acessar tais serviços via console.

Analistas apostam que o novo pacote possa fazer o jogo virar para a Microsoft, que agora deixa de ter a desvantagem de preço por um dispositivo que torna poucos jogos atrativos para o consumidor.

A versão completa do Xbox One, com o Kinect continua sendo vendida por R$ 2,3 mil (preço sugerido), enquanto o PlayStation 4 custa R$ 4 mil no País