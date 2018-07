Hoje é um dia novidades na Microsoft. Na coletiva de imprensa desta segunda-feira, 14, a empresa lançou uma nova versão de seu console de videogame. O Xbox 360 Slim já começou a ser entregue e deve estar à venda nas lojas americanas no fim desta semana.

O novo modelo vem na cor preta, é mais fino (como o próprio nome sugere), tem conexão Wi-Fi e 250 GB de espaço de disco. Na parte traseira, o aparelho também traz três entradas USB, porta Ethernet, adaptador componente e AV, HDMI e saída de áudio digital, além de prometer ser mais silencioso.

A grande aposta do Xbox 360 Slim é o recém lançado Kinect (ex-Projeto Natal), novo hardware de interação com os games que usa câmeras e controle de voz em vez de controles e fios. Com essa dupla, a Microsoft planeja voltar a ser majoritária no mercado de games e de tecnologia.

O novo console deve custar US$299, o mesmo preço da versão antiga e do PlayStation 3 Slim, que possui 120 GB de memória. Não há previsão para o lançamento no Brasil.

Compare: Xbox 360 x Xbox 360 Slim (foto: reprodução)