A Xiaomi anunciou neste domingo, 3, que vai lançar uma atualização para melhorar a segurança de dados no modo anônimo de seu navegador, o Mint. A fabricante chinesa de celulares foi acusada de coleta indevida de dados na última semana, em uma reportagem publicada pela revista americana Forbes.

Na acusação, problemas de privacidade como o envio de dados de pesquisa, URLs e metadados do dispositivo a partir do celular para servidores externos, como o do Alibaba, por exemplo, são citados como parte das irregularidades cometidas pela empresa. Liderada pelo pesquisador Gabi Cirlig, o estudo identificou que, mesmo no modo anônimo, o sistema era capaz de registrar as buscas do usuário.

Na atualização anunciada, os dados, porém, devem parar de ser recolhidos apenas na navegação anônima, caso a opção seja habilitada pelo usuário. Assim, no acesso em abas comuns, as informações vão continuar sendo coletadas. A novidade vale para para os navegadores Mint e Mi, ambos da marca chinesa.

Em nota oficial no site, a Xiaomi acusou a revista de deturpar as informações e que a privacidade de seus usuários é protegida a medida que a empresa segue as leis regulamentadas nos países de atuação.