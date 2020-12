Aline Bronzati/Estadão Xp Investimentos

Após criar mais de 500 vagas de tecnologia neste ano e elevar para a metade a participação de pessoas ligadas a esta área na empresa, a XP Investimentos pretende seguir em sua transformação digital, incluindo reforço no segmento de dados. A abertura de mais 176 novos postos está prestes a ser anunciada, com contratações principalmente de engenheiros de software e desenvolvedores, previstas para o primeiro trimestre de 2021. O número é quase um terço do total de 2020 e aponta para a estratégia da XP de se posicionar como uma empresa de primeira linha em tecnologia voltada para o mercado financeiro.

"Percebemos que tínhamos um modelo ultrapassado e que para ser líder e dominar o ecossistema do mercado financeiro no Brasil precisávamos não apenas ter tecnologia, mas mudar a estrutura organizacional e a forma de lidar com ela", conta Thiago Maffra, diretor de tecnologia da XP, em entrevista ao Broadcast. Ele chegou à XP há três anos com a missão de coordenação desse trabalho.

Maffra explica que o setor de tecnologia da XP é desenhado para olhar a jornada do cliente como um todo, desde a primeira interação com o site até a compensação financeira por alguma transação. A área de tecnologia é dividida em quatro grandes áreas: engenharia, software, design e operações. "Nós reorganizamos a companhia para criar esse foco em tecnologia e permitir que as equipes atuem de forma descentralizada e com liberdade para criação."

Segundo ele, a XP quer ser reconhecida como a melhor companhia de tecnologia brasileira e ser disruptiva em outras áreas, para além do segmento de investimentos. O executivo lembra que a jornada de transformação da empresa começou há três anos, quando o setor de tecnologia tinha entre 150 e 200 profissionais. Hoje são mais de 1.200 pessoas, quase metade da força de trabalho total, divididos em mais de 80 'squads' que atuam como mini empresas nos vários setores da XP. "A ideia é dar escala à produção e ganhar know how dentro de um determinado sistema e jornada do cliente dentro da XP", explica.

Maffra diz que foi este ano que a XP sentiu que estava pronta para se apresentar ao mercado como uma empresa de tecnologia alinhada a um modelo tão sofisticado quanto o de empresas como Amazon, Google e Netflix. O próximo passo agora é uma evolução do que já foi feito, em direção a dados. "Há um ano e meio estamos investindo na engenharia de dados e acreditamos que a combinação com o que já temos estabelecido em tecnologia é o sweet spot (ponto certo) para criar a grande experiência para o cliente", afirma.

Vagas

As vagas que serão abertas no início do ano terão como foco o Banco XP, ambicioso projeto que a empresa tem para se tornar líder no mercado de atacado bancário brasileiro e que contou com a contratação de José Berenguer, em junho, como CEO. "Temos alguns novos projetos interessantes e desafiadores, com bastante ênfase no digital, então precisamos reforçar o time como um todo pra não deixar nosso desempenho cair", comenta Gabriel Santos, líder de recrutamento.

Mais do que boa formação técnica ou currículo estrelado, Santos afirma que a XP procura profissionais que se encaixem na cultura de tecnologia e empreendedorismo que eles querem implementar. "No caso da área de tecnologia, não queremos um candidato ultra especialista em um software, sistema operacional ou linguagem de programação. Procuramos por pessoas que sejam especialistas em diversas frentes, que tenham espírito desbravador e focadas em resultados", comenta.

Em um mercado de tecnologia cada vez mais competitivo na busca por mão de obra qualificada, o líder de recrutamento acredita que a posição da XP no setor, intermediária entre uma startup que está começando e uma empresa tradicional do setor financeiro, acaba sendo um atrativo para o profissional. "Não somos uma fintech que tá se provando, com grande risco; e também temos muito espaço para crescer, com um ambiente bastante horizontal e de meritocracia."

Santos completa dizendo que as vagas que serão abertas no primeiro trimestre estarão inseridas na meta de igualdade de gênero da XP, que até 2025 pretende ter paridade entre homens e mulheres em seus quadros. "Temos um trabalho forte para chegar a esse objetivo e pretendemos expandir agora em janeiro com essas novas vagas", fala.

O diretor de tecnologia afirma que o ritmo de contratações da área na XP deve continuar forte em 2021, mas menos acelerado que nos últimos anos. "Vínhamos literalmente dobrando de tamanho nos últimos anos, agora vamos abrir essas 176 vagas, mas sentimos que começamos a ganhar escala e chegou o momento de aproveitar as sinergias dos times que já estão atuando", pondera Maffra.