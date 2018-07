Mesmo com a criação de uma tag em homenagem ao seu novo bordão (#ÉOMEUJEITINHO), Xuxa parecia à vontade no Twitter. Postava o tempo todo, interagia com outras celebridades e com os fãs e até falou aos seguidores sobre um perfil falso:

Mas o último motivo que colocou Xuxa nos 140 caracteres dos tweets brasileiros entre a noite de ontem e a manhã de hoje não tinha a ver com a apresentadora escrevendo em caixa alta. Xuxa colocou sua filha, Sasha, para postar no Twitter, durante a gravação de seu próximo filme, “Xuxa em o Mistério de Feiurinha”. A garota, de 11 anos, twittou:

O erro de grafia em “sena” não foi perdoado pelo seguidores da Xuxa, que fizeram piada da menina durante todo o dia. A apresentadora informou, indignada, que sua filha tinha sido alfabetizada em inglês. Apagou o tweet da Sasha (recuperamos esse print pelo site Tweleted.com) e bradou (em caixa baixa):

Teria a hostilidade dos usuários do Twitter espantado uma celebridade? Nenhum famoso está acostumado à possibilidade de ser diretamente criticado, ou de ser caçoado. Alguns resistiram, ignoraram ou aprenderam a sobreviver nesse meio.

Mas Xuxa já tem defensores – este fã foi apeldidado de #LeaveXuxaAlone, em referência ao fã de Britney Spears, Chris Crocker, que ficou famoso por fazer um vídeo defendendo a cantora:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/i_KPsH7f3xo" width="425" height="344" wmode="transparent" /]