Na quinta (11), foi anunciado o leilão do domínio sex.com – e a previsão que é que o valor de compra passe dos dez milhões de dólares. E na sexta, 12, o Icann, instituição responsável pela criação de domínios, adiou a decisão sobre a proposta de criar os sites .xxx, que seriam páginas com conteúdo pornográfico. Daqui 45 dias a questão será levada aos internautas, que poderão opinar. Mas a decisão final do Icann só deve sair em junho.

O Icann já vetou três vezes a criação dos sites terminados em .xxx.