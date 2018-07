Dispensas acontecem diante de menor receita do Yahoo e concorrência de sites como Google e Facebook

SÃO PAULO – O Yahoo anunciou nesta quarta-feira que está demitindo duas mil pessoas, sinalizando uma grande mudança na companhia.

“As medidas de hoje são um passo importante para um novo Yahoo, menor, mais ágil, mais rentável e mais bem-equipado para inovar com a velocidade que nossos clientes e o mercado exigem”, disse o presidente-executivo Scott Thompson.

“Nosso objetivo é voltar à nossa meta principal, ou seja, é colocar nossos usuários e anunciantes em primeiro lugar, e estamos nos mexendo agressivamente para conseguir isso”, acrescentou.

A companhia não deu detalhes sobre as demissões.

As demissões acontecem diante de menor receita do Yahoo e concorrência de sites como Google e Facebook. A companhia também trava uma briga com o gestor de fundo de hedge Daniel Loeb.

Loeb, à frente da Three Points, quer indicar quatro novos diretores para o conselho do Yahoo. O fundo, que tem 5,8 por cento de participação no Yahoo, é o maior acionista da companhia.

As demissões já eram esperadas.

