Blog de tecnologia diz que empresa prepara restruturação significativa

SAN FRANCISCO – O novo presidente-executivo do Yahoo está preparando uma significativa reestruturação da empresa da web, incluindo dispensa temporária de funcionários, o que cortaria milhares de empregados de sua folha de pagamentos, disse um blog de tecnologia.

As manobras podem ser anunciadas a partir do fim do mês e podem representar as primeiras grandes mudanças sob o comando do novo presidente, Scott Thompson, antigo presidente-executivo da PayPal que assumiu o cargo de chefia do Yahoo em janeiro.

As mudanças na empresa pioneira da Internet em dificuldades, que contratou recentemente o Boston Consulting Group, terão foco em seu grupo de produtos, pesquisa, marketing e relações públicas e negócios que não são centrais à empresa, de acordo com um relatório nesta segunda-feira apresentado no blog AllThingsDigital.com, que citou fontes anônimas.

“Como nós indicamos, nosso alto escalão está num processo que gerará significantes mudanças estratégicas no Yahoo, mas ainda não se chegou a decisões finais neste ponto. Não comentaremos nada além disso”, disse o Yahoo numa nota por e-mail.

O Yahoo, cuja receita caiu em mais de um quinto no ano passado, tinha 14,1 mil empregados no final de 2011.

A empresa demitiu a presidente-executiva Carol Bartz em setembro e se encontra em processo de “revisão estratégica” desde então que pode incluir a circulação de parte de seus ativos asiáticos e aceitar um investimento minoritário na empresa. Enquanto isso, o fundo de hedge Third Point, acionista do Yahoo, também anunciou planos de instalar seu próprio conselho de diretores na empresa.

/ Reuters