O Yahoo quer provar que ainda faz parte do progresso tecnológico depois de anos tentando entender porque a empresa ficou atrás dos concorrentes.

A prova do vigor renovado do Yahoo estreia durante o outono (primavera no Brasil) quando estreia o plano de renovar o Yahoo Mail e suas buscas, disse um executivo da empresa na quinta-feira, 16.

As melhorias serão um passo grande para “deixar o Yahoo legal outra vez”, afirma Blake Irving, que foi contratado como diretor de produtos em abril.

Nos próximos três anos, o Yahoo vai apresentar mais inovações para ampliar o tempo que as pessoas passam nos sites da empresa e, então, gerar mais renda a partir dos anúncios. Segundo o Yahoo, as mudanças vão atingir uma audiência mais engajada.

Embora Irving seja novo na compania, seus objetivos ecoam os de outros executivos do Yahoo, incluindo alguns das administrações anteriores que falharam em cumprir suas promessas. O ex-CEO do Yahoo, Terry Semel, até cantou a música “The Best Is Yet to Come”, de Frank Sinatra, em uma conferência para investidores em 2004 para tentar trazer de volta o ânimo que fez do Yahoo a empresa de internet mais promissora dos anos 1990.

Ao contrário disso, o Yahoo ficou para trás do Google e agora está tentando reverter a recente mudança na internet que está levando os anunciantes para as páginas populares do Facebook.

As dificuldades se refletiram nas ações do Yahoo, que perderam mais da metade do valor desde que outro ex-CEO, o co-fundador Jerry Young, rejeitou a proposta de vender a empresa para a Microsoft por US$ 47,5 bilhões, ou US$ 33 por cada ação, em maio de 2008. Nesta quinta-feira, as ações da empresa caíram 8 centavos, fechando em US$ 14,19.

Irving, que já trabalhou na Microsoft, acredita que a força do Yahoo tem sido negligenciada por investidores e pela mídia. Entre outras coisas, a empresa ainda têm 600 milhões de usuários no mundo e um grupo de engenheiros que Irving acredita estarem entre os mais brilhantes do mundo. “Esperava encontrar coisas boas, coisas ruins, e muitas coisas feias aqui”, ele disse. “Mas havia muito mais coisas boas do que imaginava.”

Esse é um tema que a chefe de Irving, Carol Bartz, tem enfatizado desde que se tornou CEO, há 20 meses, para liderar a volta por cima. Apesar de os analistas terem elogiado a estratégia de Bartz de aumentar o foco do Yahoo e cortar serviços não lucrativos, o valor das ações do Yahoo e o desempenho financeiro continuaram imprecisos desde a chegada dela. Bartz tem dito repetidas vezes que ainda pode levar anos até que o Yahoo volte a se acertar.

Em vez de combater o Facebook, o Yahoo têm tentado se apoiar na rede social, permitindo aos usuários do Yahoo Mail interagir com os amigos do Facebook a partir de suas caixas de e-mail. A empresa vai expandir a ferramenta nos próximos meses, permitindo também a publicação de mensagens no Twitter a partir do e-mail. O Yahoo Mail supostamente também ficará duas vezes mais rápido com as melhorias.

A empresa negou dar uma data mais precisa para a renovação do e-mail, que estão sendo feitas há mais de um ano.

Para reduzir os gastos, o Yahoo está confiando no serviço de busca da Microsoft, o Bing, para fazer pesquisas em seu site.

Mas o Yahoo ainda está tentando distinguir seus resultados de buscas exibindo recomendações de forma diferente do Bing.

As mudanças nas buscas também vão ser lançadas em algum momento durante o outono, quando a empresa começar a mostrar informações mais importantes em uma cápsula acima dos links em outros sites.

Por exemplo, uma busca por Lady Gaga vai mostrar diferentes conteúdos dentro dessa cápsula, com imagens da cantora, suas músicas e seus videoclipes mais populares.

