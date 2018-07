Até setembro, a empresa gastou US$ 3,1 bilhões para recomprar seus títulos

SÃO FRANCISCO – O Yahoo disse na terça-feira que aumentou sua autorização para recompra de ações em US$ 5 bilhões e que planejava oferecer US$ 1 bilhão em títulos conversíveis.

O Yahoo tem sido agressivo na recompra de suas ações ordinárias em trimestres recentes, usando dinheiro obtido com a venda de uma parte de sua fatia na gigante de comércio eletrônico chinesa Alibaba. Nos primeiros nove meses de 2013, o Yahoo gastou US$ 3,1 bilhões em recompra de ações.

As recompras ajudaram a impulsionar as ações do Yahoo em cerca de 74% este ano, mesmo com o crescimento de receita do portal da Web permanecendo estagnado em meio à competição com o Facebook, Google e Twitter.

A companhia também pretende conceder aos compradores iniciais dos títulos o direito de comprar US$ 150 milhões adicionais em títulos.

/ REUTERS