BANGALORE – O Yahoo comprou o Blink, startup de mensagens móveis cujo aplicativo permite aos usuários o envio de mensagens que se autodestroem em um momento definido pelo remetente.

O acordo, que o Blink anunciou em seu site, chega dias depois do rival Snapchat ter feito acordo com reguladores dos Estados Unidos, que acusavam a empresa de enganar consumidores ao prometer que as fotos enviadas através de seus serviços iriam desaparecer após determinado período.

O Blink, que foi lançado em abril de 2013, disse que vai fechar seu aplicativo para as plataformas iOS e Android nas próximas semanas após a aquisição. Os termos da transação não foram revelados.

O Yahoo não estava imediatamente disponível para comentar o assunto fora do horário comercial nos EUA.

Vale lembrar que, em 2013, o Snapchat negou uma proposta de US$ 3 bilhões por parte do Facebook. O rival Whatsapp, entretanto, hoje pertence à empresa de Mark Zuckerberg, que pagou US$ 19 bilhões por ela. O Viber, do mesmo setor, também foi parte de uma negociação multimilionária recente, tendo sido comprado pelo grupo japonês Rakuten por US$ 900 milhões.

