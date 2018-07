Aquisição foi maior negócio realizado por Marissa Mayer desde que assumiu a empresa

SÃO PAULO – O Yahoo anunciou nesta segunda-feira, 20, a compra do serviço de blogs e rede social Tumblr por US$ 1,1 bilhão em dinheiro, em uma aposta da presidente-executiva, Marissa Mayer, para revitalizar a companhia pioneira da internet.

O negócio, que utilizará cerca de 20% dos recursos totais de US$ 5,4 bilhões disponíveis no caixa do Yahoo, é o maior desde que Mayer assumiu o comando da companhia em julho com o objetivo de reverter diversos anos de queda nos negócios e no tráfego de internautas da empresa.

O Yahoo está interessado no Tumblr porque sua base de usuários mais jovens alavancaria o “fator descolado” de seu site, publicou o blog de tecnologia All ThingsD. A aquisição ocorre apesar do Tumblr gerar receita baixa, mesmo tendo níveis elevados de visitação.

Em sua página principal, o Tumblr diz que hospeda 108 milhões de blogs, com 50,7 bilhões de mensagens entre eles.

O presidente-executivo do Tumblr, David Karp, de 26 anos, que fundou o site em 2007, continuará no comando da empresa.

Karp, um programador autodidata que deixou o colegial para estudar em casa, não participou de uma conferência com analistas que Marissa Mayer realizou nesta segunda-feira. Reportagens da mídia sugeriram que Karp poderia chegar a receber US$ 200 milhões na venda bilionária.

O Tumblr é um dos destinos mais populares da Web para conteúdo gerado por usuários. O acordo dará ao Yahoo uma plataforma em mídia social que pode ajudar o site a atrair uma geração mais nova de internautas menos familiarizados com seu portal e serviços de email.

O Yahoo deixou claro que estava ciente das preocupações de que poderia estragar o Tumblr, ao deixá-lo menos irreverente ou mais corporativo.

“Pelo acordo e por nossa promessa de não ‘pisar na bola’, o Tumblr será operado independentemente como um negócio separado”, afirmou o Yahoo em um comunicado.

O Yahoo afirmou que a aquisição deverá aumentar sua audiência em 50%, para mais de 1 bilhão de visitantes únicos por mês.

Analistas disseram que parecia que o Yahoo estava pagando demais por um negócio que poderia não contribuir com a receita por anos, mas tinha a ver com preencher uma lacuna em seus esforços para investir em mídia social.

Relatos da mídia indicaram que a receita do Tumblr em 2012 foi de US$ 13 milhões. A empresa privada, baseada em Manhattan, não divulga os seus resultados financeiros.

“Mesmo que a receita seja 100 milhões de dólares, isso significa que o Yahoo pagou 10 vezes a receita”, afirmou o analista da BGC Financial Colin Gillis.