O Yahoo divulgou nesta quinta-feira, 10, planos para lançar uma “banca de revistas” digital personalizada para tablets e smartphones, que começará a funcionar nos Estados Unidos neste semestre a partir de aplicativos para iPad e tablets com o sistema Android.

A nova plataforma editorial, batizada de o Livestand, oferecerá todo tipo de conteúdo, atualizado de maneira contínua e adaptado ao interesse de cada pessoa e ao seu contexto, informou a empresa em um comunicado em seu blog. O Livestand também terá versões para celulares e computadores, que serão lançadas no futuro.

Editoras e anunciantes poderão oferecer conteúdo por meio da nova ferramenta, selecionando o tipo de usuário que pretende atingir.

“O uso de tablets e smartphones está no auge e os meios digitais não estão respondendo na mesma velocidade. Os consumidores não encontram as publicações que podem comprar nas bancas, e os editores e anunciantes não conseguem atingir esta audiência”, afirmou o vice-presidente executivo do Yahoo, Blake Irving.

É por meio do Livestand que o Yagoo, “como empresa líder nos meios digitais, pode dar uma resposta a essas necessidades”, acrescentou Irving.

A vasta livraria digital do Yahoo inclui conteúdo de notícias, esportes, finanças e até o famoso portal de fotografias Flickr.

