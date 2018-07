Carol Bartz, há dois anos e meio à frente da empresa, foi demitida pelo telefone

SÃO FRANCISCO – A presidente-executiva do Yahoo, Carol Bartz, foi demitida pelo conselho da empresa e será substituída interinamente pelo diretor financeiro Timothy Morse informou a empresa nessa terça-feira, 6.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Uma fonte com conhecimento da situação disse à Reuters, citando um email de despedida enviado por Bartz aos funcionários do Yahoo, que a demissão aconteceu por telefone.

“Estou muito triste por dizer a vocês que eu acabei de ser demitida por telefone pelo presidente do conselho do Yahoo”, disse ela num breve e-mail. “Foi um prazer trabalhar com todos vocês e desejo a vocês apenas o melhor para o futuro.”

O Yahoo informou em comunicado que nomeou o diretor financeiro Morse como presidente-executivo interino enquanto busca no mercado um novo profissional para ocupar o cargo de forma permanente. Quem assumir o cargo terá o desafio de reconquistar a posição da empresa na batalha contra rivais como Google e Facebook por conteúdo e publicidade online.

Alguns analistas de Wall Street acreditam que a partida de Bartz assinala que a empresa ficou sem opções após delegar suas operações de busca à Microsoft e ao não obter sucesso na tentativa de dominar os mercados de conteúdo e publicidade.

A empresa disse ainda que os co-foundadores do Yahoo David Filo e Jerry Yang continuarão como os chefes da companhia.

/ REUTERS