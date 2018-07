SÃO PAULO – A CEO do Yahoo, Marissa Mayer, anunciou que implementará criptografia em todos os dados trafegados entre seus data centers até o primeiro trimestre de 2014. O Google já havia feito anunciou semelhante. As duas empresas de tecnologia foram mencionadas em um documento vazado da NSA que indicava que a Agência Nacional de Segurança americana havia monitorado o tráfego de ambas companhias.

Além dos dados trafegados por cabos entre os servidores do Yahoo, Mayer disse que serviço de e-mail da marca também seria protegido até 8 de janeiro e que parceiros do serviço teriam que adotar ao menos o protocolo de navegação seguro, o HTTPS.

“Houve relatos nos últimos seis meses sobre o governo dos Estados Unidos estar secretamente acessando dados dos usuários sem as empresas de tecnologias saberem, incluindo o Yahoo. Quero reiterar o que já disse: o Yahoo nunca deu acesso dos nosso data centers à NSA ou qualquer agência governamental. Nunca”, disse a atual CEO do Yahoo e ex-funcionária do Google.