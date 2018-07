FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Depois da Mozilla anunciar que irá substituir o Google pelo Yahoo como o seu buscador padrão no navegador Firefox, nos Estados Unidos, a Apple pode ser a próxima a fazer uma troca similar.

Segundo o site americano The Intercept, Yahoo e Microsoft (responsável pelo Bing), estariam disputando a atenção da Apple para se tornar buscador padrão do navegador Safari da empresa.

Como o contrato da Apple com o Google pela exclusividade da busca no navegador Safari expira em 2015, as duas empresas concorrentes teriam procurado recentemente o vice-presidente de software e serviços para a internet da Apple, Eddy Cue, para apresentar propostas de seus produtos.

Atualmente o Bing já é o sistema padrão de buscas da Siri, assistente de voz do iPhone. Já o Yahoo tem parceria com a empresa para prover dados das bolsas de valores.

A Apple teria interesse na troca já que o Google é seu rival histórico no mercado de smartphones, com o sistema Android. Atualmente, o Google é o buscador padrão do navegador Safari tanto na internet quanto na sua versão móvel. Se a Microsoft ou Yahoo conseguirem conquistar o contrato com a empresa, isso significa que seus sistemas de buscas estarão presentes em milhões de aparelhos Mac, iPhones, iPads e iPods Touch.

Especula-se que o antigo presidente da Apple, Steve Jobs, queria livrar a Apple dos serviços do Google desde 2008. Anos depois, a empresa retirou os aplicativos do Google Maps e YouTube, que anteriormente eram pré-instalados nos iPhones, da lista de aplicativos padrões.

Em 2012, a Apple lançou o seu próprio aplicativo de mapas para combater o Maps, do Google, mas acabou virando alvo de piadas na época por causa dos diversos erros apresentados pelo serviço e voltou a oferecer o aplicativo do Google como opção.

A decisão de retirar ou não a ferramenta de busca do Google dos aparelhos Apple vai depender de alguns fatores, como a qualidade dos buscadores concorrentes e quanto dinheiro a empresa pode ganhar com os anúncios da plataforma. Com o Google, a Apple receberia um total de US$ 1 bilhão por ano, segundo o site MacRumors.

Investigação. Em 2012, investigadores antitruste da Comissão Federal do Comércio dos EUA intimaram a Apple solicitando mais informações sobre o acordo da empresa com o Google, como parte de uma investigação sobre as ações do Google no mercado com seu mecanismo de buscas.

Uma das acusações frequentes contra o Google é que a empresa manipula seus resultados de busca de forma a obter uma vantagem injusta contra seus competidores, por exemplo, no mercado de anúncios.

Atualmente, o Yahoo detém apenas 10% do mercado de buscas nos EUA, de acordo com estatísticas da comScore. O Google tem 67% do mercado, enquanto o Bing, da Microsoft, fica com 20% da preferência dos usuários.