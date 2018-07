O Yahoo cedeu um grande espaço do seu site nos Estados Unidos para sites de compra coletiva. Nesta terça-feira, a empresa anunciou parcerias com mais de vinte deles, sendo o principal o Groupon, que no Brasil toca o Clube Urbano. A iniciativa se chamará Local Offers e faz parte de um esforço para manter as pessoas conectadas por mais tempo e, com isso, reforçar os cofres da companhia com dinheiro de anunciantes. A forma de disposição das propagandas ainda está sendo testada.

Por trás da notícia, está o boato de que o Yahoo pode desembolsar US$3 bilhões para comprar o Groupon, pioneiro neste tipo de negócio e líder em vários países. O chefe de produtos Blake Irving disse que “a parceria não prevê que se faça nada”, pois “um acordo com outra companhia não indica que ela será comprada”.

Outra especulação é que de que o Yahoo poderia ser vendido, mas os executivos se recusam a falar diretamente sobre o assunto. Por enquanto, o Yahoo deixou de lado as conversas sobre uma suposta aquisição para se concentrar em introduzir recursos para envolver os seus mais de 500 milhões de usuários.

Para isso, está se apoiando em vários de seus antigos concorrentes. Entre outras coisas, a empresa está confiando no Microsoft Corp para a maioria dos seus resultados de busca na internet e publicidade, assim como está oferecendo recursos do Facebook, Twitter e jogos da Zynga no seu próprio site.

