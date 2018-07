“Não tem problema o usuário consumir o produto da concorrência. Mas a ideia é que ele consuma a partir do nosso portal”, explica Fábio Boucinhas, diretor de produtos do Yahoo Brasil. “O novo posicionamento global do Yahoo é ser o centro da experiência de internet dos usuários”, explica.

O novo modelo exibe as notícias por ordem de relevância, ou seja, as mais clicadas pelos usuários vêm antes, e as já visitadas por quem está navegando desaparecem da lista. O usuário pode cadastrar feeds de qualquer site para serem exibidos na página, além de e-mails de contas da AOL, GMail e Hotmail e atualizações dos contatos do usuário em redes sociais.

Não é preciso estar logado com uma conta do Yahoo para personalizar a home. Na primeira vez em que é acessada, ela exibe um campo para que o usuário entre com os links que deseja ler, os e-mails que deseja acompanhar e outras informações.

O e-mail e a home page vão aceitar aplicativos personalizados, produzidos pelo Yahoo e pelo usuário, através do http://developer.yahoo.com, mas não é possível monetizar os aplicativos produzidos. A API já está disponibilizada no site, inclusive com especificações para mobile, já que a home vem com uma versão semelhante para celulares.

A nova home do Yahoo acompanha iniciativas de redes sociais, como o Facebook, e do iGoogle, que também agrega os serviços interessantes para o usuário em apenas uma página.