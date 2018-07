Yahoo ganha; Google perde e Microsoft comemora

O Google perdeu mercado entre junho e julho _ em junho, 66,1% das buscas eram feitas no Google; em julho, a fatia do líder caiu para 64,8%.Inicialmente, o principal suspeito de ter roubado uma parte do mercado era o Bing, novo sistema de buscas da Microsoft, lançado com alarde. Mas pesquisa Nielsen MegaView Search indicam que quem ficou com a maior parte da pequena fatia foi Yahoo.

17/08/2009 | 16h49

Por Heloísa Lupinacci - O Estado de S. Paulo