O Yahoo anunciou nesta terça-feira, 24, uma reformulação para modernizar o seu serviço de e-mail em uma tentativa de torná-lo mais atraente em um momento que as pessoas se comunicam cada vez mais pelo Facebook, Twitter e outras opções online.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O novo formato do e-mail do Yahoo começou a ser testado há sete meses. Nas próximas semanas, os 277 milhões de usuários do serviço de e-mail gratuito vão começar a receber a atualização.

Entre outras coisas, a mudança permitirá que os usuários publiquem mensagens no Facebook e no Twitter a partir da sua caixa de entrada.

O serviço também deve ficar mais rápido e aumentar o limite para envio de arquivos para 100 megabytes. Outras ferramentas prometem melhorar o filtro de spam e vão permitir se comunicar com amigos e parentes que também estejam conectados ao usuário pelo Facebook.

O Yahoo confia que a mudanças vão ajudar a empresa a atrair mais usuários e manter os milhões que ainda o utilizam, enquanto cresce o número de usuários do Gmail, do Google.

O Yahoo tem perdido terreno desde o ano passado para o Gmail, embora o número de usuários seja maior do que o do serviço do Google.

Até abril, o Yahoo dizia ter 277 milhões de usuários no mundo, uma redução de 3 milhões (1%) em um ano, segundo a empresa de pesquisas ComScore.

No mesmo período, o Gmail cresceu 24%, atingindo 220 milhões de usuários no mundo — 43 milhões a mais do que no ano anterior.

Aparentemente, o crescimento do Gmail ocorreu principalmente pela redução de usuários do Hotmail, da Microsoft, que, apesar de ser líder com 327 milhões de usuários, perdeu 27 milhões deles em um ano (8% a menos).

/ AP