SÃO PAULO - Há menos de um ano à frente do Yahoo, Marissa Mayer já adquiriu mais de uma dezena de startups. A mais recente foi a compra bilionária do Tumblr, por US$ 1,1 bilhão, na última segunda-feira.

Esta semana, o Yahoo já tem um novo foco: o site de streaming de vídeos Hulu, controlado com um trio de gigantes formado pela News Corp. , Disney e Comcast.

Fontes próximas à empresa afirmam que o Yahoo fez uma oferta entre US$ 600 milhões e US$ 800 milhões pelo Hulu.

O valor varia de acordo com as circunstâncias – como a duração da licença sobre os direitos do conteúdo e quanto controle as empresas de programação que estão vendendo o Hulu têm sobre o conteúdo.

Há dois anos, no entanto, o Hulu pediu US$ 2 bilhões em uma oferta de aquisição, o que sinaliza que as negociações podem não ir pra frente por uma oferta menor do que US$ 1 bilhão. Além disso, outras sete empresas estariam interessadas em adquirir o serviço, segundo o TechCrunch. Entre elas está a DirecTV e a Time Warner.

