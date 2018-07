Após resultados do balanço trimestral da empresa, que teve queda, novo CEO diz que empresa deve melhorar e inovar

Letreiro do Yahoo na Time’s Square, em Nova York. FOTO: Brendan McDermid/Reuters

SÃO FRANCISCO – O CEO do Yahoo, Scott Thompson, disse que reerguer os negócios de publicidade da empresa é sua “maior prioridade”, enquanto ele arquiteta planos mais amplos para levar a empressa de volta à briga no mercado da internet.

“Não há dúvidas de que precisamos ser melhores”, disse Thompson após o seu primeiro balanço de trimestre – desde que assumiu a cadeira no início deste mês –, no qual a empresa apresentou queda de receita.

Analistas pediram pistas para Thompson sobre seus planos para o Yahoo, mas tudo o que ganharam foram comentários clichês sobre como a empresa precisa “fazer melhor” e “introduzir produtos inovadores que sejam úteis para o mercado”.

Balanço. A receita líquida e o lucro do Yahoo tiveram uma queda leve no quarto trimestre, o último antes do novo presidente-executivo, Scott Thompson, tomar as rédeas da empresa em dificuldades.

A ação do Yahoo teve valorização de US$ 0,04 alcançando US$ 15,73 dólares em negociações após o fechamento do pregão nesta terça-feira, 24.

O Yahoo informou que teve receita líquida de US$ 296 milhões nos três meses que terminaram em 31 de dezembro, ou US$ 0,24 por ação, comparado com US$ 312 milhões, ou US$ 0,24 por ação, no mesmo período, um ano atrás.

Analistas entrevistados pelo serviço financeiro Thomson Reuter I/B/E/S esperavam lucro de US$ 0,24 por ação.

O Yahoo, que demitiu a ex-presidente executiva Carol Bartz em setembro e promoveu Thompson em janeiro, previu que sua receita líquida no primeiro trimestre deve se situar entre US$ 1,025 bilhão e US$ 1,105 bilhão.

No quarto trimestre, o Yahoo registrou receita líquida, que exclui taxas que o Yahoo compartilha com parceiros da web, de cerca de US$ 1,17 bilhão, comparado com US$ 1,205 bilhão no mesmo período no ano passado.

