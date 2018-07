Acontece neste fim de semana no Senac de Santo Amaro (Av. Eng. Eusébio Stevaux, 823) a edição 2010 do Yahoo Open HackDay Brasil. O evento começou com palestras no período da manhã, onde foram discutidos temas como desenvolvimento de aplicativos para iPhone e Android e as plataformas gratuitas do Yahoo para desenvolvedores.

Desde o começo da tarde, participantes pré-inscritos se concentram em criar melhorias e hacks para plataformas abertas e APIs públicas. O evento segue até a noite de domingo, e os melhores hacks serão premiados.

O HackDay pode ser acompanhado em tempo-real pelo Twitter ou pelo Yahoo Meme.