SÃO FRANCISCO – O Yahoo assinou nessa quinta-feira, 20, um acordo com a Mozilla para ser o buscador padrão do Firefox, um dos navegadores mais populares do mundo. O acordo, segundo a visão de Marissa Meyer, CEO do Yahoo, deve ajudar a empresa a aumentar sua participação no mercado.

A parceria entre as duas empresas deve começar a valer em dezembro e vai durar cinco anos. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados, mas Marissa Meyer garante que trata-se de uma parceria que inclui determinadas garantias e aumentará os lucros do Yahoo.

Em termos simples, para o consumidor comum, o acordo significa que, quando um usuário digitar qualquer palavra na barra de endereços do Firefox, ele será redicionado para uma busca do Yahoo. “É uma das melhores oportunidades do mercado hoje em dia”, disse Meyer sobre o acordo.

Atualmente, o Yahoo detém apenas 10% do mercado de buscas nos EUA, de acordo com estatísticas da comScore. O Google tem 67% do mercado, enquanto o Bing, da Microsoft, fica com 20% da preferência dos usuários. Antes do acordo Yahoo-Mozilla, era o Google quem ocupava o papel de buscador-padrão do Firefox no mundo todo, mas, após o final de um acordo de três anos, a Mozilla buscou parcerias locais – na China, seu buscador é o Baidu, enquanto na Rússia é o Yandex.

