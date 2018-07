SAN FRANCISCO – O Yahoo não vai mais deixar que usuários acessem seus diversos serviços online, incluindo o site de compartilhamento de fotos Flickr, mediante o login com suas credenciais do Facebook ou Google.

A mudança, que será gradualmente implementada de acordo com uma porta-voz do Yahoo, vai exigir que eles tenham uma conta do Yahoo para que utilizem qualquer um dos serviços do portal de internet.

O movimento marca a mais recente mudança do Yahoo sob o comando da presidente-executiva Marissa Mayer, que está se esforçando para despertar o interesse por novos produtos da empresa e para reviver sua estagnada receita.

“O Yahoo está trabalhando continuamente para melhorar a experiência do usuário”, disse a empresa em um comunicado, ressaltando que o novo processo “vai permitir a oferta da melhor experiência personalizada para todos”.

Ao eliminar as possibilidades de acesso com os perfis do Facebook e Google, Mayer, uma ex-executiva do Google, reverte uma estratégia que o Yahoo adotou em 2010 e 2011, sob a gestão da então CEO Carol Bartz.

A mudança para login no site Tourney Pick’Em, serviço focado em um torneio de basquete universitário e primeiro a requisitar o novo processo, começou na segunda-feira, afirmou a porta-voz do Yahoo, observando que os usuários ainda poderão acessar outros serviços através de seus perfis no Google ou Facebook.

Os botões de login via Facebook e Google acabarão sendo removidos de todos os serviços do Yahoo, acrescentou a porta-voz, sem fornecer um cronograma.

/REUTERS